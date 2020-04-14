В Чувашии днём 15 апреля и сутки 16 апреля 2020 года на территории республики ожидается «жёлтый» уровень опасности — местами порывы ветра 17−18 м/с. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС по Чувашии.

Неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных, высотных работ, нарушениями в системе ЖКХ, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабоукрепленных, рекламных конструкций, нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб. А также возникновению ДТП на дорогах республики, затруднению движения автотранспорта, созданию на дорогах аварийных ситуаций и пробок.

14.04.2020

www.tavanen.ru