В Чувашии ожидаются сильные дожди

4 июня, 2020 - Актуально - нет комментариев

Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует сильные дожди в  ближайшие сутки.

Предсточщей ночью в большинстве районов — дождь, местами сильный, завтра днем местами — небольшой кратковременный дождь. Местами гроза.Ветер южной четверти 3-8 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +10…+15°, днём +19…+24°

6 июня ночью местами возможен  небольшой дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь.Местами гроза. Ветер южной четверти 3-8 м/с при грозе порывистый.Температура воздуха ночью +11…+16°, днём +17…+22°.

7 июня местами небольшой дождь, ветер южной четверти 4-9 м/с, при грозе порывистый.Температура воздуха ночью  +10…+15°, днём +19…+24°.

Добавим,  что сайт «Погода в Чувашии» сообщает о том, что  сегодня вечером по расчетам численных моделей, в Чебоксарах за 6 часов может выпасть более 20 литров воды на квадратный метр земли — это треть месячной нормы влаги. Самые сильные дожди пройдут в северо-западных районах — до 50 мм. Такие обильные осадки относятся к категории опасных природных явлений, поскольку могут вызывать подтопления в низинах, размывание почвы, привести к затруднениям в работе транспорта.

Дожди придут с юга, со стороны Ульяновской области, где сегодня действует высокий, оранжевый уровень опасности, и будут связаны с прохождением фронта окклюзии циклона Изольда. В Чебоксарах наиболее интенсивные осадки ожидаются в период с 15 до 19 часов. Непогода будет сопровождаться шквалистым усилением юго-восточного ветра, порывы которого могут достигать 18 м/с.

4.06.2020

www.tavanen.ru

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