Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует в ближайшие дни метели и плюсовые дневные температуры.

Завтра возможны небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный ночью 15-20 м/с., днем 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, днем -2…+3 °. На дорогах — гололедица.

19 февраля ночью — небольшие местами умеренные осадки, днём — небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами метель. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, днём -2…+3°. На дорогах- гололедица.

20 февраля также ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3 …+2 °, днём -3…+2°. На дорогах местами — гололедица.

17.02.2020

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