В Чувашии теплая погода сменится резким похолоданием. Об этом сообщает портал «Погода в Чувашии».

Предстоящей ночью дожди начнутся в юго-восточных районах. Завтра в течение дня зона осадков будет постепенно смешаться на северо-запад и охватит всю территорию республики. Термометры покажут от 4-9 градусов тепла. При этом ожидается сильный северо-восточный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Однако это станет лишь началом ненастья, связанное с влиянием фронта окклюзии. В среду мы окажемся на пути малоподвижного холодного фронта. Осадки продолжатся, но температура воздуха на высоте облаков упадет ниже минус 5 градусов, поэтому начнется мокрый снег. Сохранится сильный северо-западный ветер и станет еще холоднее — в дневные часы 0 плюс 2, а в ночь на четверг — 3 градуса мороза. Так что местами на землю снова снег ляжет толщиной до 5 сантиметров. На дорогах возможна гололедица.

На четверг и пятницу придется пик похолодания. В условиях арктической воздушной массы днем будет кружить небольшой снег при температуре воздуха около ноля, а ночью воздух остынет до минус 6 градусов. Ветер немного утихнет.В субботу пройдут дожди с мокрым снегом. И только в воскресенье обойдется без осадков, а термометры покажут плюс 10. В начале следующей недели в передней части атлантического циклона потеплеет уже до 15 градусов.

20.04.2020

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