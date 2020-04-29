В Чувашии ожидается сильный ветер

29 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

По информации Гидрометцентра Чувашии, 30 апреля на территории республики ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Непогода может привести к затруднениям в работе всех видов транспорта, обрывам линий электропередач и связи, обрушению слабоукрепленных конструкций.

Рекомендуем гражданам при сильном ветре держаться в стороне от опор ЛЭП, указателей, рекламных щитов и высотной строительной техники, а также не парковать вблизи них свои автомобили.

Напоминаем, телефон службы спасения – «01» и «101» (с мобильного телефона).

29.04.2020

www.tavanen.ru

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