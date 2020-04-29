Уважаемый Владимир Николаевич Викторов! Не просто быть Мужчиной в нашем веке, Быть лучшим, победителем, стеной, Надежным другом, чутким человеком, Стратегом между миром и войной. Быть сильным, непреклонным, мудрым, нежным, Душою быть богатым и денег не жалеть. Быть стройным, элегантным , импозантным. Все знать, все успевать и все уметь. Мы в День рожденья пожелаем Вам везения В решениях Ваших жизненных задач. Здоровья Вам, любви и вдохновенья. Успехов творческих и всяческих удач! С наилучшими пожеланиями коллектив БУ «Чебоксарская районная больница» Минздрава Чувашии 20-252 Кӳкеҫ поселӑкӗнче пурӑнакан юратнӑ мӑшӑра, аттене Всеволод Сергеевич СЕРГЕЕВА апрель уйӑхӗн 20-мӗшӗнче 80 ҫул тултарнӑ ятпа ӑшшӑн саламлатпӑр. Юман пек ҫирӗп сывлӑх, пархатарлӑ кун-ҫул, ҫӑлкуҫ пек тапса тӑракан вӑй-хал, пысӑк хавхалану, вӑрӑм ӗмӗр, тӑнӑҫлӑх тата телей, ачусемпе, мӑнукусемпе савӑнса пурӑнма ҫирӗп сывлӑх, канлӗ ватлӑх сунатпӑр. Саламлаканӗсем: мӑшӑрӗ, ачисем, мӑнукӗсем. Апаш салинче пурăнакан Эльвира Николаевна ПЕТРОВӐНА апрелĕн 22-мĕшĕнче 60 çул тултарнă ятпа саламлатăп. Юбилей ячĕпе сывлăх, канлĕ ватлăх, тулăх пурнăç, телейпе ăнăçу сунатăп. Ěмĕрӳ татах та вăрăм пултăр, вăй-халу ан чактăр. Аппаçăм, сана мана пăхса ӳстернĕшĕн, аслă пĕлӳ илме пулăшнăшăн, йывăр самантсенче тĕрев панăшăн, пурнăç çулĕ çине тăратнăшăн, ăна хаклама вĕрентнĕшĕн тата ырă кăмăлушăн çĕре çити пуç таятăп, иксĕлми вăй-хал сунатăп. Елена йăмăкĕ 20-238