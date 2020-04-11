Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует ухудшение погодных условий в ближайшие сутки.
Предстоящей ночью ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, днём — умеренные, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Местами метель.Ветер северный ночью 10-15 м/с, днём 15-20 м/с.Температура воздуха ночью -4..+1°, днём 0…+5°.
13 апреля преимущественно без осадков.Ветер северо-западный ночью 9-14 м/с, днём 5-10 м/с.Температура воздуха ночью 0…-5°, днём +4…+9°.
11.04.2020
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