Объявления

Прайс-лист газеты "Таван Ен" с января 2019 года



ОБНОВЛЕНО 9.04.2020

Подать заявку на платное объявление можно по ссылке:

«Администрация Чебоксарского района извещает о возможности предоставления в собственность земельного участка площадью 2000 кв.м. с кадастровым номером 21:21:150902:1082, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, Лапсарское сельское поселение, д. Вурманкасы (земли населенных пунктов), для ведения личного подсобного хозяйства.

Подача заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка осуществляется в течении тридцати дней со дня опубликования извещения с 09 апреля 2020 года с 08 часов 00 минут по 08 мая 2020 года 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 до 13 часов. Прием заявок осуществляется по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул.Шоссейная, д.15, каб.29, или по адресу электронной почты: chebs @ cap . ru . Телефон для справок (8-83540) 2-14-00».

Продаю

19-55. Пластиковые ОКНА от производителя. Заводское качество. Весенние суперцены От 2800 руб за деревенское окно, у тепленное в три стекла. Немецкая фурнитура. Тел.: 8-927-668- 69-55.

19-252. Кольца колодцев ж/б

D-0,7; 1,0; 1,5.

Бурение колодцев, канализаций и скважин.

К/б блоки от производителя

20х20х40; 30х20х40; 12х20х40

Доставка.

Тел.: 8-902-327-82-52.

11-64. Продаю бычков (молодняк). Мясо телятины, говядины -270 руб. Сено. Доставка. Тел.: 8-987-126-30-07. 19-715. Продаю сено. Тел.:8-917-652-96-14. 20-92. Продаю сено. Тел.:8-905-199-12-36. 20-33. Поросята, 2500 р.Тел.:8-960-311-22-86, 8-960-304-52-90. 20-93. Продаем бычка-1мес. Тел. 8-961-348-31-34. 20-30. Çулталăкри хура-шурă тына сутатпăр. Тел. 8-965-683-18-34. 20-73. Керамблоки, кирпич, цемент в мешках. Доставка. Тел.8-917-677-68-46. 20-98. Сено в квадратных тюках. Тел.:8-903-063-75-91,8-917-672-78-63.



Куплю

19-772. Закупаю коров, бычков, телок. Тел.:8-960-310-98-78. Олег.

19-810. Куплю овец, овец с ягнятами, козлят, телят. Тел.:8-960-494-31-03, 8-960-313-78-01.

19-811. Куплю на мясо коров, быков, телок. На откорм бычков, дорого. И вынужденный забой. Тел.8-961-345-77-89.

20-26. Куплю крупнорогатый скот. Вынужденный забой. Тел.:8-927-851-27-77.

20-27. Куплю дорого коров, бычков, телок. Вынужденный забой. Тел.: 8-937-379-90-01.

Услуги

20-47. Окна, двери, обшивка вагонкой и сайдингом. Качественно. Тел.8-927-667-87-32.

19-05 . УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ пустотелых стен, полов, чердаков и мансард ПЕНОИЗОЛОМ И ЭКОВАТОЙ. Проверка тепловизером до и после работ. Тел.: 8 919-669-16-66. СУПЕР СКИДКИ!!!

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Поздравление



Хурăнлăх ялĕнче пурăнакан Светлана Романовна СЕРГЕЕВĂНА юбилей ячĕпе ăшшăн саламлатпăр. Юратупа сывлăх, ăнăçупа телей, иксĕлми вăй-хал сунатпăр.

Саламлаканĕсем: çемйи, тăванĕсем, ял-йыш, Хурăнлăх ял клубĕн ертÿçи Р.С. Матькова. 20-97