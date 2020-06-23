По сообщению Гидрометцентра Чувашии, с 22 по 26 июня на территории республики местами ожидается IV класс пожарной опасности в лесах. Для снижения рисков возникновения природных пожаров посещение гражданами лесных массивов ограничено.

С целью предупреждения и своевременного обнаружения возгораний организовано наземное патрулирование лесов силами 61 межведомственной оперативной группы с участием спасателей и сотрудников полиции. Для мониторинга лесопожарной обстановки с воздуха задействованы два беспилотных летательных аппарата МЧС России. Работники лесничеств несут дежурство на пожарных наблюдательных вышках. Лесные патрули проводят рейды на 154 маршрутах.

Напоминаем, что с 4 апреля в Чувашии установлен особый противопожарный режим, вводящий на период своего действия ряд ограничений для граждан. В частности, под запрет попадают разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание мусора в лесах и на прилегающих к ним территориях. Не допускается также выжигание сухой травы на земельных участках, если они расположены вблизи лесных массивов либо рядом с землями сельскохозяйственного назначения. Кроме того, особый противопожарный режим предусматривает и введение запрета на посещение лесов при IV и V классах пожарной опасности в зависимости от условий погоды.

МЧС России напоминает! В соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности, касающихся порядка выжигания сухой травянистой растительности, использования открытого огня и разведения костров, влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Для граждан сумма взыскания составляет от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от шести до 15 тысяч рублей; юридические лица могут быть наказаны на 150-200 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима штрафные санкции увеличиваются вдвое.

23.06.2020

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