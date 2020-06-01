Старшеклассники, студенты колледжей и техникумов Чувашии с 15 апреля по 15 мая участвовали в творческом дистанционном конкурсе презентаций о банковском секторе в годы Великой Отечественной войны, посвященном 160-летию Банка России и празднованию 75-ой годовщины Победы.



Конкурс проводили Отделение-Национальный банк по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации и Чувашский государственный аграрный университет.



В своих работах конкурсанты отразили задачи, которые выполняли полевые учреждения Государственного банка СССР в годы Великой Отечественной войны, состояние банковского сектора и в целом финансово-кредитной системы страны в то непростое время, героизм и вклад в Победу сотрудников банков.

Объявление победителей в условиях пандемии коронавируса состоялось 29 мая 2020 года в формате видеоконференцсвязи. Ими стали:

• Вероника Александрова (Шоркасинская школа Канашского района) – диплом 1 степени;

• Мария Андреева (Траковская школы Красноармейского района) и Валентина Тимофеева (Чебоксарский медицинский колледж) – дипломы 2 степени;

• Ольга Доматьева (школа №53), Ю. Иванова (школа №40) и Никита Мардарьев (лицей №2 г. Чебоксары) – дипломы 3 степени.

Отдельной номинацией «За стремление к знаниям» поощрен Илья Романов, ученик чебоксарской гимназии №2.



«Мы благодарим участников конкурса за инициативу, проявленную в период большой учебной нагрузки. Большинство участников подошли к заданию творчески, поэтому каждая работа оказалась по-своему интересной. Радует, что современное поколение заинтересовано в изучении истории развития отечественных финансово-экономических процессов и банковского дела», – отметил заместитель управляющего Отделением-НБ Чувашская Республика Юрий Голубых.



«Творческие дети обладают важнейшим качеством – жаждой новых знаний. Участие в таких конкурсах оказывает положительное влияние на достижение качественных результатов в учебной и внеучебной деятельности, помогает расширить кругозор, углубить знания. Отрадно, что участники конкурса самостоятельно и с интересом заглянули в историю банковского сектора, подготовили прекрасные работы», – подчеркнула проректор по учебной и научной работе ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ Людмила Корнилова.

1.06.2020

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