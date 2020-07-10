10 июля в Доме Правительства прошло очередное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашии. Министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов проинформировал, что в период «со 2 по 5 июля в республике наблюдался незначительный всплеск заболеваемости COVID – 19».

«На прошедшей неделе мы зафиксировали увеличение коэффициента распространения инфекции, но благодаря нашей слаженной работе удалось эту ситуацию стабилизировать и практически вернуться на прежние цифры», — сообщил он в самом начале совещания.

По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежды Луговской, к ухудшению ситуации привело то, что жители перестали соблюдать масочный режим, выдерживать социальную дистанцию. Свою роль сыграло и то, что в период летних отпусков жители стали активно выезжать в другие регионы. Как отметила руководитель ведомства, несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил привело к тому, что «общественный транспорт стал одной из причин распространения заболеваемости».

«Основные требования при работе транспорта такие же, как и для всех остальных объектов – это социальное дистанцирование, дезинфекция и соблюдение масочного режима, обязательная термометрия сотрудников. Наши проверки показывают, что не все требования соблюдаются как самими пассажирами, так и водителями», — посетовала Надежда Луговская.

«Если мы будем соблюдать все эти требования, то наш транспорт не будет являться причиной распространения заболевания», — резюмировала она.

В то же время за текущий период почти не зафиксированы случаи заболеваний на ведущих промышленных предприятиях республики.

«При оперативном мониторинге заболеваемости среди работников выявляются единичные случаи. При посещении предприятий мы проверяем соблюдение санитарно-эпидемиологических мер, в частности, как осуществляется термометрия, имеются ли средства индивидуальной защиты, выдаются ли перчатки, маски, как идет обработка дезсредствами», — подчеркнул исполняющий обязанности министра промышленности и энергетики Чувашской Республики Сергей Лекарев.