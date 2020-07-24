Сегодня в ходе заседания Высшего экономического совета Чувашской Республики был представлен итоговый вариант Комплексной программы социально-экономического развития региона на 2020-2025 годы. Прямую трансляцию ввела Национальная телерадиокомпания Чувашии.

Комментарии

Александр Кудряшов, глава администрации Вурман-Сюктерского сельского поселения :

– В рамках реализации программы «Чистая вода» в деревне Крикакасы строится уличный водопровод. В деревне Онгапось проведен ремонт участка дороги длиной в три километра, в деревне Хыркасы произведен ремонт 2 водонапорных башен стоимостью по 5 миллионов на каждую. Также в ближайшее время будет рассмотрен проект на ремонт еще 6 водобашен и будет выделено по миллиону на ремонт каждой.



Владимир Вершинин, глава администрации Кугесьского сельского поселения:

– Ведется ремонт котельной по улице Советской за счет республиканского бюджета и софинансирование местного бюджета в сумме 0,5 млн рублей. В поселке Кугеси отремонтировано 7 дорог по программе инициативного бюджетирования: Автомобильная дороги по улице Сиреневая, улице Николаева, улице Молодежная, улице Лесная, улице Радуга, переулок Советская. Идет работа по проектно -сметной документации строительства школы на 825 мест, которое входит в полномочия администрации Чебоксарского района.



Рамиль Гельметдинов, глава Сирмапосинского сельского поселения:

– В этом годы выделены средства на ремонт домов культуры в Сирмапосинском сельском поселении. Разыгран контракт на ремонт Чиршкасинского и Икковского домов культуры. Изначально ремонт Чиршкасинского дома культуры стоил 2 миллиона 50 тысяч рублей, а с учетом экономии обойдется в 1 миллион 40 тысяч. В 1 миллион 40 тысяч обойдется и ремонт Икковского дома культуры, который будет построен в рамках 550 летия Чебоксар. Реализуются инвестиционные проекты в ООО «Колосок», организация «Электрощит». Когда реализация всех инвестпрограмм завершится можно будет считать что сельское поселение вышло на новый уровень развития.

Сергей Мульдияров, глава Кшаушского сельского поселения,

– в Янгильдино строится Дом Культуры на 150 мест стоимостью в 22 миллиона. По нацпроекту «Культура» в Кшаушах прошла модернизация библиотеки на 5 миллионов. В Курмышах идет благоустройство дворовой территории на 5 миллионов рублей. Устанавливается плитка,светильники, урны, скамейки. В селе Янгильдино построен объект водоснабжения на 10 миллионов рублей.



Андрей Макушев, ректор ФГБОУ ВО Чувашский Государственный аграрный университет: В республике благодаря договоренности между ВРИО Главы Чувашии и министром сельского хозяйства РФ в республике будет создана крупнейшая в России лаборатория, таких всего 14 в регионах, у нас в регионе будет 15-ая. Это филиал Центральной научной методической ветеринарной лаборатории Россельхознадзора. Я думаю, что полтора миллиарда на оснащение оборудования и высококвалифицированных рабочих мест – это хорошая реализация программы. Благодаря этой подготовительной работе у меня и у экспертов, а также у многочисленной армии аграрников есть уверенность в том, что мероприятия программы будут реализовываться.