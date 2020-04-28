Из-за ситуации с распространением коронавируса все основные торжества, посвященные Дню Победы, поменяли формат и вышли в онлайн. Об этом стало известно на еженедельном совещании, которое провел врио Главы Чувашии.

Так, уже с 20 апреля в республике проходит акция, инициированная Олегом Николаевым. В социальных сетях он опубликовал историю своего деда, ушедшего на фронт, и попросил жителей Чувашии также рассказывать о своих героях и размещать видео в социальных сетях с хэштегами #ВместеГордимся #ПерлеМухтанатпар. Уже больше 5 тысяч жителей нашей республики присоединились к этой акции.

«Будем показывать эти видео в праздничные дни, делать ссылки, разместим на телеканалах. Интересно, что, несмотря на такой сложный период у врачей, они в очень большом количестве присоединились к акции и рассказали об истории героев своей семьи», — отметила Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Алла Салаева, курирующая проведение Дня Победы в республике.

Уже на этой неделе основные улицы и магистрали региона украсят копии полотен из собрания Чувашского государственного художественного музея. Проект «Искусство Победы» объединит картины, написанные чувашскими художниками о войне, а также полотна, которые были созданы художниками родом из других регионов, но во время их эвакуации в Чувашию.

Еще один значимый проект – «У победы есть имя». Благодаря ему на 29 улицах Чебоксар, названных в честь героев войны, размещены информационные стенды с описанием подвигов героев.

«Эти стенды стали продолжением проекта благотворительного фонда «Возрождение», представители которого разработали уникальный для страны иллюстрированный альбом для малышей с 1 по 4 классы, где в доступной форме рассказывается история на понятном детям языке. Было изготовлено 36 тысяч таких иллюстрированных альбомов. Но из-за ситуации с коронавирусом представители фонда «Возрождение» посетили только 13 школ города. После завершения режима самоизоляции акция будет продолжена. Ведь мы и наши дети должны знать, чьими именами названы улицы нашего города», — отметила Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Алла Салаева.

В праздничные дни Чувашия также присоединится к песенному марафону Приволжского федерального округа «Наш День Победы». Участники акции будут исполнять песню «День Победы» на национальных языках. Чувашская версия известного музыкального произведения прозвучит 6 мая.

Само 9 мая начнется с обращения Президента России Владимира Путина в 10 утра. Далее в эфире центральных каналов – многочасовой телемарафон чествования ветеранов Великой Отечественной войны в разных уголках страны. В 19 часов эфиры теле- и радиоканалов прервутся на минуту молчания. Сразу после жителям страны предложат выйти на балкон или подойти к окну, держа фотографии своих родственников-участников войны или тружеников тыла.

Традиционная акция «Свеча памяти» в этом году трансформируется в «Фонарики Победы». 9 мая в 22 часа всех жителей России приглашают подойти к окну, включить фонарь, зажечь свечу или просто посветить через стекло мобильным телефоном в память о тех, кто завоевал Великую Победу.

Не оставят без внимания и ветеранов войны. Ведь они – самые главные герои праздника. Сейчас в Чувашии живут 10 770 ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним. Из них самих участников войны – 434 человека, 50 бывших несовершеннолетних узников концлагерей и 32 жителя блокадного Ленинграда. Каждого окружат заботой и вниманием, но с учетом ограничений, которые необходимо соблюдать для обеспечения безопасности пожилых.

«До введения ограничительных мер, связанных с коронавирусом, мы вручили 7,5 тысяч медалей в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оставшиеся 3 тысячи 200 медалей планируем вручить после снятия ограничительных мер в торжественной обстановке», — пояснила Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Алла Салаева.

«Мы должны сопровождать вниманием и отдать все почести ветеранам. Но думаю, что нужно очень серьезно дополнительно обсудить вопрос организации концертов и парадов под окнами. Это может вызвать спонтанное скопление в этих местах людей, которые выйдут посмотреть. Надо продумать, как это сделать», — дал поручение врио Главы Чувашии Олег Николаев.

28.04.2020

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