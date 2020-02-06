На внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии под руководствоми.о. министра здравоохранения Владимира Викторова руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговскаяпрокомментировала текущую эпидситауцию по распространению нового коронавируса в мире, Российской Федерации и в Чувашии. На сегодня в республике нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.

Руководитель Управления также отметила необходимость дальнейшей работы по исполнению распоряжения врио Главы республики Олега Николаева «План организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Чувашской Республике». Также она остановилась на исполнении пунктов Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020 по вопросам медицинского наблюдения за лицами, вернувшимися из Китайской Народной Республики, в течение 14 календарных дней. Надежда Феофановна отметила необходимость участия органов исполнительной власти в организации работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли, по вопросам усиления дезинфекционного режима.

Администрация Больницы скорой медицинской помощи доложила о выполнении противоэпидемических мероприятий в отношении пациентов инфекционного стационара, болеющих гриппом и ОРВИ. В БСМП готовы к приему возможных пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, организованы койко-места в боксированных палатах.

Представитель компании «Сычуань–Чувашии» представила информацию о количестве граждан Китая, имеющих разрешение на трудовую детальность в Чувашии, которые могут прибыть на свои рабочие места в регион в ближайшее время.

В республике отработаны механизмы взаимодействия между Роспотребнадзором, Минздравом и МВД по обеспечению непрерывного медицинского наблюдения за гражданами, прибывшими из Китая.

Также сегодня руководитель министерства совместно с Роздравнадзором Чувашии, УФАС и ГУП «Фармация» провели совещание с крупными аптечными сетями «Аптека №105», «Ригла», «Живика», «Будь здоров», «Вита экспресс» о недопущении повышения цен на медицинские маски и противовирусные препараты.

Представители сетей также заверили, что медицинские маски имеются в достаточном количестве, но отметили, что многие клиенты покупают 100 и более масок за раз, что может повлиять на наличие средств защиты. Зачастую в аптеку поставки товара осуществляются раз в два дня, и если маски раскупили в день поставки, то товар появится на прилавках уже через день.

6.02. 2020

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