В Чувашии обозначили географию распространения коронавируса

14 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Минздрав Чувашии назвал муниципалитеты, у жителей которых подтвержден коронавирус.  Из 66 человек  приходится на Чебоксары – 39. Далее по числу заразившихся идет Янтиковский район – здесь выявили 8 больных COVID-19. Пятерых человек с коронавирусной инфекцией выявили в Канашском районе, еще двоих – в  Канаше. Также коронавирус  подтвержден у двоих жителей Комсомольского и Порецкого районов, троих – Яльчикского. По одному пациенту с коронавирусом выявили в Урмарском, Чебоксарском, Шумерлинском районах, в Мариинском Посаде и в Алатыре.

14.04.2020

www.tavanen.ru 

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