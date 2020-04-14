Минздрав Чувашии назвал муниципалитеты, у жителей которых подтвержден коронавирус. Из 66 человек приходится на Чебоксары – 39. Далее по числу заразившихся идет Янтиковский район – здесь выявили 8 больных COVID-19. Пятерых человек с коронавирусной инфекцией выявили в Канашском районе, еще двоих – в Канаше. Также коронавирус подтвержден у двоих жителей Комсомольского и Порецкого районов, троих – Яльчикского. По одному пациенту с коронавирусом выявили в Урмарском, Чебоксарском, Шумерлинском районах, в Мариинском Посаде и в Алатыре.
14.04.2020
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