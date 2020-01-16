Управление Роспотребнадзора по Чуваши сообщает, что по состоянию на 15.01.2020 года совместно с правоохранительными органами и органами прокуратуры проверены 63 торговые точки, из них в 5 выявлено наличие никотиносодержащей продукции (аналогов снюсов). Вся продукция в количестве 98 упаковок направлена на исследование в ЭКЦ МВД по Чувашской Республике.

Управлением проведено 19 внеплановых проверок в отношении предприятий торговли, мониторингом охвачено более 700 объектов. Наличие никотинсодержащей продукции не выявлено.

В испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии» исследовано 7 проб образцов некурительной никотинсодержащей продукции методом биотестирования. Результаты свидетельствуют о токсичности исследованных образцов. В ходе токсикологического эксперимента на мелких лабораторных животных завершились испытания образца никотинсодержащей продукции производства Швеции. Установлено, что смесь относится к 3 классу опасности. Гибель испытуемых животных наступала в течение первых минут после введения вещества.

В Управлении уточняют, что плотность и эффективность проводимых проверок привела к снижению оборота некурительной никотинсодержащей продукции в торговых точках.

16.01.2020

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