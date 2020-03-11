11 марта врио Главы Чувашии Олег Николаев провел очередное заседание Кабинета Министров Чувашской Республики.

Один из вопросов повестки дня касался установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Чувашской Республике за IV квартал 2019 года.

И.о. министра труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова рассказала, что величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в IV квартале 2019 г. по сравнению с данными III квартала 2019 г. уменьшилась на 3,3% и составила 8976 рублей. По социально-демографическим группам населения величина прожиточного минимума за IV квартал 2019 г. для трудоспособного населения составила 9534 рубля, для пенсионеров – 7342 рубля, для детей – 8971 рубль.

Уменьшение вызвано сокращением расходов по статье «продукты питания», что обусловлено снижением цен на продукты питания, входящие в потребительскую корзину. Расходы на непродовольственные товары сократились вследствие снижения цен на телерадиотовары, средства связи, строительные материалы. Кроме того, вследствие снижения цен на услуги железнодорожного транспорта, услуги связи, санаторно-оздоровительные услуги расходы также сократились.

«Предлагается величину прожиточного минимума за IV квартал 2019 года установить на уровне III квартала 2019 года – на душу населения в целом по республике в размере 9285 рублей и по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения в размере 9875 рублей, для пенсионеров – 7576 рублей, для детей – 9254 рубля. Это позволит сохранить уровень социальной поддержки более 107 тысячам малообеспеченных семей», — отметила Алена Елизарова.

Олег Николаев акцентировал внимание на принципах осуществления мониторинга цен.

«Нам важно посмотреть на все стадии мониторинга цен и фиксации цен нашим подразделением Росстата. Потому что очевидно, когда сам Росстат фиксирует положительную инфляцию и тут же нам даёт цены на продукты питания, которые показывают снижение величины прожиточного минимума, то скорее всего, где-то есть системная проблема. Давайте мы эту системную проблему поищем, найдём и скорректируем в плане мониторинга цен и соответствующим образом ввода их в ту установленную методику расчёта прожиточного минимума, чтобы было четкое понимание, откуда что берется», — резюмировал врио Главы Чувашии.

На заседании также был заслушан отчет Уполномоченного по защите прав предпринимателей в республике Александра Рыбакова о работе, проделанной в 2019 году.

Он рассказал, что доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте в 2019 году составила более 30%. В республике на 1 января 2020 года фактически осуществляли деятельность более 45 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Общий объем налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджеты всех уровней за 2019 год оценочно составит 19,2 млрд. рублей, или 120% к уровню 2018 года.

«В 2019 году в мой адрес поступило 291 обращение от субъектов предпринимательской деятельности. Превалирующую часть жалоб мы приняли к своему производству, проверили самостоятельно либо совместно с профильными органами, незначительное число перенаправлено по принадлежности в другие ведомства. По результатам их рассмотрения в 55% от общего их числа удалось добиться положительного результата. Анализ показал, что число поднимаемых проблемных вопросов не снижается, количество обращений не уменьшается, что может свидетельствовать о востребованности института бизнес-омбудсмена», — отметил Александр Рыбаков.

По его словам, удается выстроить конструктивный диалог между бизнесом и властью, благодаря чему удается решить ряд проблемных вопросов.

Олег Николаев напомнил, что на встречах с предпринимательским сообществом одной из самых острых тем остается вопрос установления санитарной зоны вокруг Чебоксарского аэропорта.

Врио Главы Чувашии дал поручение Минэку совместно с Минтрансом республики ближайшее время подготовить и провести совещание по этому вопросу.

«Нам необходимо выработать конкретные меры решения этой проблемы, принять четкий план действий, чтобы мы могли ответить бизнесу, прежде всего строителям, в течение какого срока мы справимся с этой задачей», — подчеркнул Олег Николаев.

На заседание Кабинета Министров Чувашской Республики был обсужден ряд других вопросов, касающихся функционирования системы безналичной оплаты проезда при осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении на территории республики, утверждения порядка организации деятельности приютов для животных, а также норм содержания животных в них и другие.

11.03.2020

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