Рак молочных желез – самый распространенный вид злокачественных новообразований у женщин. По словам заведующего отделением опухолей молочной железы Республиканского онкологического диспансера Сергея Агафонкина, пациенты с раком молочных желез – самый большой контингент больных. На учете у онкологов с таким диагнозом состоят более 5,1 тысячи женщин, из них 3,3 тысячи 5 лет и более, что составляет 64%.

В 2019 году впервые заболело 416 человек, из них в 73,1% случаев опухоль диагностирована на 1-2 стадиях. Этот результат достигнут благодаря активной организационной работе, интенсивным использованием диагностического оборудования, широкому информированию населения и реализации проекта «Маммологический онкопатруль».

Минздрав Чувашии поясняет, что рак молочных желез — самый изученный вид онкологических заболеваний, что позволяет успешно его лечить. Лечение комплексное, включающее оперативное вмешательство, химио- и радиотерапию, гормонотерапию. В каждом конкретном случае оно подбирается индивидуально.

За 2019 год врачи хирургического отделения выполнили 852 операции. В 158 случаях – это органосохранные операции без удаления груди, количество которых с каждым годом увеличивается. Такая же тенденция прослеживается и в отношении реконструктивно-пластических операций.

23.01.2020

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