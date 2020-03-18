На утро 18 марта 2020 года инфицированных коронавирусной инфекцией в Чувашии не выявлено. Больницы, медицинский персонал и все сопутствующие службы готовы своевременно оказать необходимую помощь. Об этом сообщает пресс-служба администрации Главы Чувашии.

В настоящее время в 15 инфекционных стационарах республики сформирован коечный фонд в количестве более 400 коек. Имеется 44 бокса с 70 койками для изоляции больных или лиц, подозрительных на инфекционные заболевания. Дополнительно могут быть развернуты еще свыше 1500 коек. В готовности находятся 202 реанимационные койки.

Лечебные учреждения укомплектованы специальной медицинской аппаратурой для скрининга и лечения осложненных форм гриппа и ОРВИ, новой коронавирусной инфекции. В соответствии с распоряжением Главы Чувашской Республики предусмотрено дооснащение больниц и поликлиник аппаратурой, приборами, необходимыми инструментами на сумму свыше 49 млн руб.

18.03.2020

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