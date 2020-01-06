В Чувашии на рождественских богослужениях ожидают 30 тысяч человек

6 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

7 января православные верующие отметят один из главных праздников – Рождество Христово. Министр культуры Чувашии  Константин Яковлев проинформировал, что во всех православных храмах республики пройдут рождественские богослужения. Ожидается, что их посетят порядка 30 тысяч верующих.

7 января в 8:30 по Московскому времени на телеканале Чувашской национальной телерадиокомпании начнется прямая трансляция Рождественского богослужениякоторое совершит в Покровско-Татианинском соборе г. Чебоксары Глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.

6.01.2020

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