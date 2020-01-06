7 января православные верующие отметят один из главных праздников – Рождество Христово. Министр культуры Чувашии Константин Яковлев проинформировал, что во всех православных храмах республики пройдут рождественские богослужения. Ожидается, что их посетят порядка 30 тысяч верующих.
7 января в 8:30 по Московскому времени на телеканале Чувашской национальной телерадиокомпании начнется прямая трансляция Рождественского богослужения, которое совершит в Покровско-Татианинском соборе г. Чебоксары Глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.
6.01.2020
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