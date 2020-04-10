В муниципалитетах республики сформировано 157 таких мобильных групп. На 11 часов сегодняшнего дня ими составлено 365 актов фиксации правонарушений, проведена работа по более чем трем тысячам случаев нарушения самоизоляции, оформлено 19 протоколов. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«Само собой, протоколы – не самоцель, но с другой стороны факты сознательного нарушения режима, факты пренебрежения мерами безопасности мы должны фиксировать и пресекать», – заметил врио Главы Чувашии. Он также распорядился усилить работу по пресечению нарушений в области межмуниципальных пассажирских перевозок.

10.04.2020

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