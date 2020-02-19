Деньги будут учтены при ближайшем уточнении бюджета республики. Такое поручение врио Главы Чувашии сделал на встрече с руководителями дошкольных образовательных учреждений региона. Мероприятие прошло в открывшемся сегодня детском саду № 210 «Лучик» в Чебоксарах.

На встрече в формате диалога обсуждались самые актуальные вопросы развития системы дошкольного образования.

Руководитель детского сада № 206 города Чебоксары Елена Кадировапоинтересовалась возможностью строительства детского сада в микрорайоне Альгешево, где, по ее словам, в очереди стоят порядка 500 детей.

Олег Николаев напомнил, что в этом году в республике начнется строительство 9 детских садов, в том числе и в Альгешево. Такая возможность появилась при последнем рассмотрении поправок, которые планируется внести в республиканский бюджет.

Заведующие детскими садами из Новочебоксарска и сельских районов республики попросили уделить внимание вопросу капитального ремонта учреждений.

«Я на днях обсудил этот вопрос с министрами. К проблеме необходимо подходить комплексно. Неправильно, когда в один год в детском саду меняют двери, а на следующий красят стены. Мы нашли возможности в бюджете и направим дополнительные средства на ремонтные работы и содержание дошкольных образовательных учреждений. С учётом предстоящего уточнения речь идёт о более чем 500 миллионов рублей. Заведующие подняли правильную тему. Речь идёт о комфорте и безопасности детей», – ответил на обращение педагогов Олег Николаев.

«Таких средств на ремонт детских садов не было в последние 10 лет. За последние годы в Чебоксарах открыты 30 учреждений. Благодаря принятому решению появилась возможность обеспечить достойные условия пребывания и для детей, посещающих давно построенные детские сады. От себя и жителей города благодарю Вас за принятое решение», – сказал глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков.

Подводя итоги совещания, врио Главы Чувашской Республики выразил признательность педагогам за содержательный разговор.

По инициативе Олега Николаева такой формат общения в рамках открытия новых объектов будет продолжен.

19.02.2020

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