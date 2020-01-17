На дорогах Чувашии за сутки совершены наезды на двух пешеходов. Об этом сообщает ГИБДД по региону.

16 января около 18 часов в Новочебоксарске водитель за рулем «Шевроле Лачети» совершил наезд на пешехода, 26-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения.

В этот же день еще один факт наезда произошел в Чебоксарах около половины пятого вечара на улице Энтузиастов. 16-летний юноша переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль «Киа Рио», водитель которой выезжал с прилегающей территории. В результате ДТП несовершеннолетний участник аварии получил телесные повреждения.

17.01.2020

www.tavanen.ru