23 января в Чебоксарах на площади Республики в рамках итогового учебно-методического сбора территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошел строевой смотр техники, находящейся на вооружении аварийно-спасательных служб.

В мероприятии приняли участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев, начальник Главного управления МЧС России по Чувашской Республике Станислав Антонов, министр Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров, главы администраций районов и городов, личный состав аварийно-спасательных формирований.

Специалисты представили основные виды техники, которую можно использовать, чтобы оказывать помощь людям. В частности Главе республики продемонстрировали новые реанимобили, подвижной медицинский модуль, который позволяет оказывать квалифицированную помощь нуждающимся в полевых условиях, транспорт спасателей для передвижения по пересечённой местности – аэросани «Патруль», кинологический автомобиль МВД и т.д. Участников смотра также познакомили с видами техники, которая используется в работе полиции, пожарной охраны, аварийной газовой службы, аварийной службы ЖКХ, службы ветеринарного контроля. Был также представлен подвижной пункт управления Батыревского района.

«За последние годы мы из бюджета выделяли миллионы на оснащение наших спецслужб новыми автомашинами. Вы воочию убеждаетесь, что это не просто слова, а реальная работа, которая позволяет спасателям своевременно выезжать на чрезвычайные ситуации и оказывать помощь нашим жителям, которые оказываются в беде», – подчеркнул Михаил Васильевич Игнатьев в приветственном слове, подчеркнув, что работа в этом направлении будет продолжена.

Глава Чувашии пожелал сотрудникам экстренных служб никогда не терять бдительности, всегда быть готовыми к спасению людей и обеспечению безопасности.

«Бывают разные ситуации, разные чрезвычайные происшествия, но наши люди никогда не останутся в беде. Пожелание одно – работать лучше, эффективно взаимодействуя между собой», – заключил он.

В рамках мероприятия состоялось торжественное вручение ключей от новых пожарных автомобилей. В пожарно-спасательные части Комсомольского, Янтиковского, Козловского районов и города Чебоксары отправятся четыре новые машины. Это современная пожарная техника с улучшенными тактико-техническими характеристиками, полностью укомплектованная специальным оборудованием и имеющая все необходимое для успешной работы.

«Уверен, что техника будет служить верой и правдой, а люди, которые на ней работать будут, в первую очередь, профессионально ее изучат, а во-вторых, будут профессионально ее применять», – сказал начальник ГУ МЧС России по Чувашии Станислав Антонов.

Отметим, что за последние 3 года на техническое оснащение, модернизацию оборудования КУ «Чувашская республиканская противопожарная служба» МЧС Чувашии и КУ «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба» МЧС Чувашии из республиканского бюджета было выделено 227 млн рублей. Для осуществления аварийно-спасательных работ на суше и воде приобретены 20 единиц современных высокоманевренных пожарных автомобилей и 13 единиц технических средств.

Масштабных чрезвычайных ситуаций в 2019 году на территории республики не допущено.

23.01.2020

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