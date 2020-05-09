Из Резервного фонда Чувашии выделили 271 млн на борьбу с коронавирусом. Соответствующее распоряжение 8 мая подписал Олег Николаев. В документе говорится, что средства в размере 270 миллионов 879,1 тысячи рублей выделены «для реализации плана организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции».
Ранее на борьбу с коронавирусом в феврале выделили почти 50 млн рублей на профилактику коронавируса, еще 128 млн в начале апреля, средства разделили между Минздравом и Минтрудом. В середине апреля на борьбу с коронавирусом из резервного фонда Чувашии выделили еще 8,3 млн рублей ГКЧС Чувашии.
9.05.2020
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