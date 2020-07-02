Предложение применять комплексный подход в проектировании медучреждений 2 июля высказала вице-премьер правительства Чувашии Алла Салаева на ВКС врио Главы Чувашии Олега Николаева с главами муниципалитетов и республиканскими министрами.

После утреннего посещения руководителем региона отремонтированной поликлиники в новоюжном районе города Чебоксары она предложила распространить стандарт проектирования с учетом инфраструктуры микрорайона, где расположено медучреждение, на все строительные проекты социально-значимых объектов республики. В частности, на медучреждения.

«Главное, на что следует обратить внимание – это комплексный подход к формированию комфортной среды уже вокруг поликлиники. Например, мы сделали в новоюжном районе Чебоксар точку притяжения для 21 тысячи человек. Сюда пойдет пожилое население, здесь начнут прием узкие специалисты. Тогда нужна проектировка комфортной городской среды около медучреждения: подъездных путей, транспортной доступности и т.д.», — сказала Алла Салаева.

Олег Николаев полностью поддержал инициативу вице-премьера республиканского правительства, поскольку с этим открываются возможности более эффективной работы в данном направлении. Например, благодаря передаче функционала профильным министерствам.

«Очевидно, когда мы в поликлинике создали комфортные условия для маломобильных групп, то советующие возможности у них должны быть и по дороге сюда. Хорошие подъездные пути, тротуары», — отметил руководитель региона.

В свою очередь, врио Главы Чувашии напомнил, что вопрос централизации всех этапов строительства был поднят еще в марте этого года. На что министр строительства Чувашской Республики Александр Героев доложил, что в настоящее время формирование службы единого заказчика, которая возьмет на себя функции по проектированию, сопровождению и организации строительного процесса, находятся на завершающей стадии.