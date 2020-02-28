В Чувашии состоялось первое заседание Высшего экономического совета, указ о создании которого врио Главы Чувашии Олег Николаев подписал 20 февраля. Совет является важным звеном в реализации государственной политики в области стратегического развития региона, в развитии его экономики и решении социальных задач.

«Мы начинаем практическую реализацию трансформации совещательных и консультативных органов при Главе Чувашской Республики. Совет будет охватывать вопросы трех ранее созданных площадок экономической направленности, поскольку они были схожи», – подчеркнул Олег Николаев, открывая первое заседание Совета.

Один из основных принципов, который предлагается вложить в работу Совета – это взаимная интеграция бизнеса, власти и науки. Это позволит выработать научно-обоснованную стратегию действий, реальные инновационные инвестиционные решения для диверсификации и развития экономики, в том числе в рамках нацпроектов. Задаются требования и к системе образовательного процесса – какие компетенции нужны сегодня, какие будут востребованы в будущем.

«Главная задача – не раскачиваясь, приступить к разработке конкретных решений по изменению инвестиционного климата, реализации конкретных проектов. Мы должны взаимодействовать с нашими представителями в Госдуме, Совете Федерации, диаспорами с тем, чтобы вырабатывать государственную политику, в том числе в области развития малого и среднего бизнеса, в иных сферах», – подчеркнул Олег Николаев.

Он напомнил, что в республике ведется активная подготовка к празднованию юбилейных дат: 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия Чувашской автономной области. Предусмотрен большой перечень мероприятий, которые будут проходить на разных площадках. В марте будет дан страт марафону культурных событий, посвященных 100-летию образования Чувашской автономной области. Предусмотрено проведение деловых мероприятий в том числе и за пределами региона, например, в Москве. Олег Николаев призвал членов Совета включиться в эту работу, чтобы сделать деловую составляющую празднования интересной, содержательной, а главное, полезной.

Высший экономический совет Чувашской Республики предложено возглавить Председателю комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолию Аксакову. «Главная проблема, которую мы хотели бы решить, это повышение благосостояния населения, которое включает в себя доходы. У нас, к сожалению, по 2018 году 78 место в Российской Федерации, 14 место в ПФО. Для того, чтобы доходы росли, надо обеспечить экономический рост, а чтобы был экономический рост, надо обеспечить рост инвестиций. По предварительным экспертным оценкам, инвестиции должны увеличиться как минимум в 2 раза по сравнению с нынешними объемами», – подчеркнул Анатолий Аксаков.

Для достижения поставленных задач он обозначил ряд первостепенных задач, одна из которых – снятие административных барьеров.

«Например, в Урмарах полгода подключали газовую трубу к одному из предприятий, хотя по всем остальным направлениям оно было готово к работе. Элементарный пример. Из-за проволочек в администрации бизнес не может запустить строительство. В итоге нет доходов, нет роста экономики, нет зарплаты для жителей района. Наша задача – таких ситуаций не допускать», – отметил Анатолий Аксаков.

28.02.2020

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