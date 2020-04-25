По данным Минпромэнерго Чувашии, сейчас 58 организаций республики производят и продают гигиенические маски. ООО «Яхтинг» и АО «Лента» в настоящее время реализуют инвестиционные проекты по созданию автоматического производства медицинских масок. Они приобрели оборудование, в конце апреля — середине мая его уже поставят в республику. Суммарная мощность производств составит до 9 млн медицинских масок в месяц.

Для защиты от распространения коронавирусной инфекции ПАО «Химпром» запустило производство нового товара – лосьона для рук с антисептическим эффектом. Данное средство предприятие готово поставлять медицинским и социальным учреждениям Чувашской Республики на безвозмездной основе.

Врио главы Чувашии Олег Николаев поручил проработать также вопрос обеспечения средствами защиты и сотрудников правоохранительных органов, которые по долгу службы вынуждены находиться в общественных местах.

25.04.2020

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