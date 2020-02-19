На прошлой неделе в Чувашской Республике зарегистрировано 8 288 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, показатель заболеваемости составил 677,5 на 100 тыс. населения, что на 2,1% ниже уровня заболеваемости предыдущей недели, среднемноголетнего уровня — на 17,2%, на 34,1% ниже недельного эпидемиологического порогового уровня. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Чувашии.

Из общего числа заболевших ОРВИ и гриппом 61,5% — дети в возрасте до 17 лет.

С начала эпидемиологического сезона (с сентября 2019 года) в Чувашской Республике грипп лабораторно подтвержден у 181 больного.

За неделю госпитализировано 215 больных ОРВИ, из них 156 детей в возрасте до 17 лет.

В г. Чебоксары зарегистрировано 5 438 случаев ОРВИ и гриппа, показатель заболеваемости составил 1075,1 на 100 тыс. населения, что ниже уровня заболеваемости предыдущей недели на 1,7%, СМУ — на 20,7% и на 2,6% недельного эпидемиологического порогового уровня. За неделю в городе госпитализировано 156 больных ОРВИ, из них 111 детей в возрасте до 17 лет.

19.02.2020

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