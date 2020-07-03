Факт хищения средств в особо крупном размере был выявлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике. В мае 2015 года директор одной из местных фирм получил по соглашению с Минэкономразвития Чувашии 5 000 000 рублей из федерального и республиканского бюджета. Данная государственная субсидия предназначалась для создания и обеспечения деятельности центра молодежного инновационного творчества. Полицейские установили, что обвиняемый через фиктивную организацию обналичил часть этих денежных средств, после чего приобрел необходимое центру оборудование, но предоставил в Минэкономразвития Чувашии заведомо ложные сведения о его стоимости. В итоге директором фирмы обманом было похищено более одного миллиона трехсот тысяч рублей бюджетных средств. По данному факту следственной частью следственного управления МВД по Чувашской Республике было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В настоящее время обвиняемый возместил 500 000 рублей. Материалы дела направлены в суд.
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