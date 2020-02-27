27 февраля врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев провел заседание Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности, в ходе которого обсуждались вопросы реализации национальных проектов в Чувашской Республике.

Во вступительном слове руководитель региона предложил повысить эффективность работы Совета и проводить заседания не ежеквартально, как это было раньше, а ежемесячно. По его словам, это позволит вести более строгий мониторинг реализации мероприятий нацпроектов, а также вовремя принимать меры по устранению отставаний от контрольных показателей.

Олег Николаев сообщил, что подписал Указ, в соответствии с которым в состав Совета в качестве сопредседателя включен депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Врио Главы Чувашии предложил также вовлечь в работу других представителей федерального парламента от региона.

«В рамках нашей ежемесячной работы это будет полезное обсуждение и очень хорошая форма координации деятельности Правительства республики и депутатов», – заметил он.

Кроме того, врио Главы Чувашии критически высказался об информационном освещении реализации нацпроектов в республике.

«Попытался в сети «Интернет» найти информацию о национальных проектах: как они представлены в Чувашской Республике. Общие цифры нашел, но лаконичной и доступной информации о том, как они у нас реализуются нет. Хочу нам задать простой вопрос: «для кого мы работаем тогда?». Везде и всюду говорим о национальных проектах, но при этом простой человек не может увидеть цельной картины о том, как они реализуются, и какие результаты должны быть достигнуты», – отметил Олег Николаев.

Он поручил Мининформполитики Чувашии совместно с другими органами государственной власти к середине апреля запустить единый информационный ресурс о ходе реализации национальных проектов на территории Чувашской Республики. По предложению Анатолия Аксакова также будет проведен конкурс среди СМИ на лучшее освещение реализации нацпроектов.

На заседании утвердили новый состав проектных комитетов и определены вице-премьеры – кураторы региональных проектов. Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Алла Салаева возьмет на себя кураторство по шести направлениям: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Наука», «Культура», «Цифровая экономика». Вице-премьер – министр экономического развития и имущественных отношений Иван Моторин назначен куратором направлений «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вице-премьер – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов будет курировать региональные проекты нацпроекта «Экология».

В рамках совещания подведены итоги реализации в прошлом году ряда региональных проектов Чувашской Республики. Обсуждались вопросы строительства новых детских садов для сокращения очереди детей до 3-х лет, развития инфраструктуры культуры, обеспечения населения качественной питьевой водой и строительства очистных сооружений. Отмечена необходимость усиления контроля за исполнением заключенных контрактов. Государственным заказчикам также указали на финансовую дисциплину и важность соблюдения сроков оплаты выполненных работ.

27.02.2020

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