Вопрос прекращения начислений за ТКО по земельным участкам, где нет строений, и по домам и квартирам, где никто не прописан, ранее уже поднимался руководителем региона. В начале мая врио главы Чувашии Олег Николаев поручил Минстрою и Минприроды Чувашии организовать процесс таким образом, чтобы избежать межведомственного «бардака» и сконцентрировать работу в рамках одной площадки. Вероятность разбалансировки действительно могла быть, поскольку расчет тарифов и мониторинг реализации тарифного соглашения производится на основе территориальной карты обращения с твёрдыми коммунальными отходами, которую, в свою очередь, сформировало одно ведомство, а соглашение с регоператором подписано другим. Однако, людей интересует финансовая сторона – деньги взамен «ничего».

Вместе с тем, ситуация вызвала социальный резонанс. Рассерженные несправедливым взиманием платы жители обращаются за помощью к властям республики. Ранее мы писали, что в начале июня врио Главы Чувашии Олег Николаев жестко высказался по этому поводу и поручил срочно прекратить начисления.

«Региональный оператор – это региональная организация, которая реализовывает ту политику и практику, которая выработана в данном случае в Чувашской Республике как в субъекте Российской Федерации. Все, что делает региональный оператор, должно быть первично в виде решений Чувашской Республики. И если региональный оператор самовольничает, нужно не просто подключать Прокуратуру, Роспотребнадзор или Федеральную антимонопольную службу, а надо реагировать незамедлительно, принимать необходимые меры и решения по исправлению ситуации», — сказал он.

И действительно, мусорная реформа изначально предполагала декриминализацию данной сферы. Появление регионального оператора должно увеличить прозрачность процесса обращения с отходами. То есть, реформирование должно происходить не в ущерб населению. Взымая платежи, региональный оператор непременно должен учитывать интересы жителей.

Как и следовало ожидать, события развивались стремительно. Курирующие ведомства оперативно проработали вопросы, а 5 июня уже собрали журналистов на брифинг. По сообщению Минприроды Чувашии, относительно обезличенных платежек «совместно с региональным оператором было принято решение, что квитанции, в которых нет фамилии собственников помещений и лицевых счетов, направляться не будут». А регоператор в ближайшее время проведет работу по получению недостающих данных. После чего направит корректные квитанции потребителям, чтобы оказанная услуга была оплачена.

Впрочем, насчет недвижимости, где никто не прописан, ясного ответа не последовало. Генеральный директор «МВК «Экоцентр» Виктор Лагуновский снова сослался на действующее законодательство – «собственник обязан платить». Также он сказал, что «сейчас очень активно практически в авральном режиме меняется законодательство». Говорить об этом по меньшей мере странно, так как регоператор обслуживает республику около двух лет. Очевидно, времени на «отладку» работы системы было достаточно. По крайней мере пассивное ожидание выхода закона, «который очень четко установит критерии прожития – не прожития человека» — не лучший показатель эффективности.

Что касается оплаты услуг по вывозу ТКО с земельных участков, на которых в текущий момент не имеется строений. Компания просит собственников предоставить необходимые документы, подтверждающие данный факт. Затем произведет перерасчет платы. В будущем эти данные нужно будет актуализировать раз в год.

Остается надеяться, что договоренности будут выполнены. Но по большому счету можно констатировать тот факт, что люди мало волнуют регоператора. Он прикрывается ограничениями регламента и, вероятно, сильно занят финансами.

Источник http://xn--80adtqegosnyo.xn--p1ai

9.06.2020

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