Подтвердился один случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Чувашской республике. Человек сам проявил сознательность и пришел к медикам, чтобы провериться после возвращения из заграницы. Все необходимые меры были приняты без промедления. В настоящее время больной находится в изолированном боксе в инфекционном стационаре Больницы скорой медицинской помощи. Его состояние удовлетворительное, болезнь проходит в легкой форме. Врачи совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора провели работу с «контактными» лицами, они на изоляции, вирус у них не обнаружен. Сегодня провел совещание регионального штаба по коронавирусу: у нас достаточно сил и средств, чтобы предотвратить распространение этого заболевания.