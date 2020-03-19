В Чувашии мужчина с коронавирусом проходит лечение в БСМП

19 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев

Врио Главы Чувашии Олег Николаев сообщил в Инстаграме,  что в регионе выявлен первый случай коронавирусной инфекции.  Мужчина пришёл к медикам провериться после  возвращения из-за границы. Он находится в изолированном боксе инфекционного корпуса БСМП. Всё контактировававщие с ним проверены. У них вирус не обнаружен.

 

 

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Подтвердился один случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Чувашской республике. Человек сам проявил сознательность и пришел к медикам, чтобы провериться после возвращения из заграницы. Все необходимые меры были приняты без промедления. В настоящее время больной находится в изолированном боксе в инфекционном стационаре Больницы скорой медицинской помощи. Его состояние удовлетворительное, болезнь проходит в легкой форме. Врачи совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора провели работу с «контактными» лицами, они на изоляции, вирус у них не обнаружен. Сегодня провел совещание регионального штаба по коронавирусу: у нас достаточно сил и средств, чтобы предотвратить распространение этого заболевания.

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19.03.2020

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