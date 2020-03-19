Врио Главы Чувашии Олег Николаев сообщил в Инстаграме, что в регионе выявлен первый случай коронавирусной инфекции. Мужчина пришёл к медикам провериться после возвращения из-за границы. Он находится в изолированном боксе инфекционного корпуса БСМП. Всё контактировававщие с ним проверены. У них вирус не обнаружен.

19.03.2020

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