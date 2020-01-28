В Яльчикском районном отделе судебных приставов на исполнении находится производство в отношении 21-летнего мужчины о взыскании с него штрафов ГИБДД на общую сумму 3 тысячи рублей. Несмотря на небольшую сумму задолженности, оплачивать ее мужчина не спешил, в связи с чем мировым судьей судебного участка №1 Яльчикского района сумма штрафов была удвоена. В 60-дневный срок, предусмотренный законодательством для добровольной оплаты судебного штрафа, молодой человек снова не уложился, в результате судебным приставом-исполнителем было составлено 3 административных протокола по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, рассмотрев которые мировым судьей мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 3 суток. Об этом сообщает УФССП по Чувашии.

Судебные приставы Чувашии напоминают, что отбытие административного наказания не освобождает от уплаты задолженности и предлагают жителям республики, являющимся должниками по исполнительным производствам, оплатить задолженности в добровольном порядке, не дожидаясь их визита. Сегодня процедура погашения долга максимально упрощена: на официальном сайте УФССП России по Чувашской Республике www.r21.fssprus.ru для всех доступен сервис «Банк данных исполнительных производств», на котором возможно получение информации о задолженности в отношении любого лица по его имени и фамилии. Сервис предоставляет возможность также узнать о долгах юридического лица.

28.01.2020

www.tavanen.ru