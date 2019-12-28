Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует потепление в новогоднюю ночь.
29 декабря переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.Температура воздуха ночью -7…-12°, днём -6…-11°.На дорогах гололедица.
30 декабря без осадков. Ветер ночью восточный 2-7 м/с, юго-западный 6-11 м/с.Температура ночью -13…-18°, днём -8..-13°.На дорогах гололедица.
31 декабря прогнозируется снег, метель.Ветер юго-западный ночью 13-18 м/с, днём 10-15 м/с.Температура ночью -4..-9°, днём 0 …-5°.На дорогах снежные заносы, накат, гололедица.
28.12.2019
www.tavanen.ru
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