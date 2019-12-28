В Чувашии морозы сменит метель

28 декабря, 2019 - Главная новость - нет комментариев

Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует  потепление в новогоднюю ночь. 

29 декабря переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.Температура воздуха ночью -7…-12°, днём -6…-11°.На дорогах гололедица.

30 декабря без осадков. Ветер ночью восточный 2-7 м/с, юго-западный 6-11 м/с.Температура ночью -13…-18°, днём -8..-13°.На дорогах гололедица.

31 декабря прогнозируется снег, метель.Ветер юго-западный ночью 13-18 м/с, днём 10-15 м/с.Температура ночью -4..-9°, днём 0 …-5°.На дорогах снежные заносы, накат, гололедица.

28.12.2019

www.tavanen.ru 

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