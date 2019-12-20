В Чувашии морозы окрепнут

Декабрь 20, 2019 - Актуально - нет комментариев

Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует, что морозы в регионе окрепнут. 

20 декабря будет облачная  погода. Временами   пройдет небольшой снег, метель. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8°, днем -1…—6. На дорогах местами снежные заносы, накат и  гололедица.

21 декабря без существенных осадков. Ветер  северо- западный порывы  9-14 м/с. Температура ночью -6…-11°, днём -2..-7°. На дорогах накат и гололедица.

22 декабря облачная с прояснениями   погода, без существенных осадков. Ветер южный  6-11  м/с. Температура ночью -6…-11°, днём  -1 …-6°. На дорогах местами  накат, гололедица.

20.12.2019

www.tavanen.ru

 

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