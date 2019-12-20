Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует, что морозы в регионе окрепнут.
20 декабря будет облачная погода. Временами пройдет небольшой снег, метель. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8°, днем -1…—6. На дорогах местами снежные заносы, накат и гололедица.
21 декабря без существенных осадков. Ветер северо- западный порывы 9-14 м/с. Температура ночью -6…-11°, днём -2..-7°. На дорогах накат и гололедица.
22 декабря облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура ночью -6…-11°, днём -1 …-6°. На дорогах местами накат, гололедица.
20.12.2019
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