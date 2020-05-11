В Чувашии могут снять ряд ограничений, введенных из-ха ситуации с коронавирусом.Об этом на рабочем совещании в Доме правительства заявил врио Главы Чувашской республики Олег Николаев. По его мнению, действующие в рамках режима повышенного готовности ограничительные меры необходимо пересмотреть.

– Очевидно, что и эмоциональная и физическая разгрузка людям необходимы. Прогулки на свежем воздухе и индивидуальные спортивные занятия, например, пробежки или велопоездки, этому будут способствовать. Кроме того, специалисты также говорят о том, что двигательная активность позволяет укрепить иммунитет. Еще раз подчеркну, речь идет об индивидуальных занятиях при соблюдении всех необходимых мер безопасности, – отметил Олег Николаев.

Внесение соответствующих изменений в указ о введении в Чувашии режима повышенной готовности ожидается в ближайшее время. Вместе с тем, в республике будет введено обязательное ношение масок в местах массового пребывания людей: предприятиях торговли и сферы услуг, общественном транспорте, медицинских учреждениях и т.п. В настоящее время эта норма носит рекомендательный характер.

11.05.2020

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