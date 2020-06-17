Метеорологи Чувашии зафиксировали переувлажнение почвы.

В случае, если сумма ущерба превысит 5 миллионов рублей, будет введён режим ЧС. За последние три месяца осадков выпало на 75% выше нормы. И не смотря на то, что фермеры в этом году вышли в поля раньше обычного — в середине марта, сев длился 2,5 месяца вместо привычных 2-3 недель. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

Несмотря на сюрпризы погоды, урожай зерновых, яровых и зернобобовых в этом году ожидается на 4,5% больше, чем в прошлом. Посевная площадь — 548 тысяч гектар. Сейчас завершается яровой сев, на 105 гектарах навешан хмель, до конца недели фермеры выполнят план по посадке овощей.

Картофель посажен на площади 4,8 тысяч га,что составляет 75% от плана.

17.06.2020

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