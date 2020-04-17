Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Алла Салаева на заседании Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики рассказала о работе мобильных групп. Ежедневно на патрулирование улиц по всей республике выходят более 200 мобильных групп, которые не только проводят разъяснительную работу среди жителей, но и оформляют протоколы. Распоряжением врио Главы Чувашии Олега Николаева для обеспечения эффективной работы мобильных групп из резервного фонда было выделено более 8 млн рублей.

Врио Главы Чувашии поручил в список обязанностей мобильных групп включить также контроль за входным фильтром на проходных тех предприятий, которые продолжают работать в период пандемии.

Кроме этого, в столице Чувашии сформированы рабочие группы, которые контролируют процесс дезинфекции общественного транспорта.

«Опыт города Чебоксары рекомендую перенять всем муниципалитетам, где регулярно работает общественный транспорт. Эти рабочие группы должны отслеживать, как идут дезинфекционные мероприятия. Этот контроль должен быть внезапным, чтобы мы знали, как обстоят дела на самом деле», — поставил задачу врио Главы Чувашии Олег Николаев.

17.04.2020

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