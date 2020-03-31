27 марта в республике начали работать мобильные бригады, которые проверяют граждан прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Медицинские работники выезжают совместно с сотрудниками МВД, Центра гигиены, Роспотребнадзора и представителями администраций муниципалитетов. Мобильные бригады работают во всех муниципалитетах республики. Об этом сообщили на заседании Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики, которое провел врио главы Чувашии Олег Николаев.

Подобная мобильная бригада работает и в столице Чувашии по поручению председателя городского оперативного штаба.

В целом, ответственные лица проверяют, соблюдает ли гражданин карантинный режим, разъясняют о профилактике коронавируса и вручают постановления Роспотребнадзора о необходимости изоляции. С выявленными нарушителями дальнейшую работу проводят соответствующие органы.

Если вы прибыли или ваши родственники, соседи, знакомые из-за границы или других регионов нашей страны, сообщайте об этом по «горячей линии». — 8(8352)58-24-48 («горячая линия» Роспотребнадзора), — 8(8352)26-14-14 («горячая линия» Минздрава Чувашии), — 8(8352)23-23-23 (городская «горячая линия»).

31.03.2020

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