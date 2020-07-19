Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев подписал Указ о дополнительной поддержке семей, имеющих детей, в период подготовки к учебному году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Согласно документу единовременная выплата в размере 5000 рублей положена родителями, усыновителями, опекунами, попечителями трех и более детей на каждого учащегося, осваивающего образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования.

Основные условия получения единовременной выплаты:

– семья проживает на территории Чувашии, члены семьи являются гражданами РФ;

– единовременная выплата осуществляется в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Чувашской Республике на дату подачи заявления о назначении единовременной выплаты;

– получатели единовременной выплаты вправе обратиться за ее назначением до 1октября 2020 года.http://www.cap.ru/news/2020/07/18/v-chuvashii-mnogodetnie-semji-s-nizkimi-dohodami-p

Отметим, что сейчас в Чувашии свыше 14 тысяч многодетных семей, 11,5 тысяч из них имеют низкий среднедушевой доход и могут рассчитывать на эту единовременную выплату.

По данным Министерства труда и социальной защиты Чувашии, детей школьного возраста из многодетных семей с низкими доходами сейчас 25,6 тысяч. На выплаты для подготовки их к школе республика выделит почти 130 миллионов рублей.