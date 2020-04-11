По состоянию на 11 апреля в республике зарегистрировано 37 случаев заражения COVID-2019, а также 3 случая заражения у лиц, приехавших в Чувашию из Москвы, по результатам сданных там анализов. Один заболевший выздоровел.Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Чувашии.

Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике — Чувашии» проведено более 3300 лабораторных исследований.

По состоянию на 11 апреля под медицинским наблюдением находятся 595 контактных с больными, а также 300 человек, вернувшихся из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.