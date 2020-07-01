В Чувашии к 15 часам проголосовали 59,64% избирателей

1 июля, 2020 - Актуально - нет комментариев
В Чувашии по данным на 15 часов проголосовало всего 59,64%  избирателей в Общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конститутю РФ. Об этом сообщает ЦИК Чувашии.        
           
Название комиссии Количество избирателей на: 15.00 %        
Алатырская районная территориальная избирательная комиссия 88,84%        
Алатырская городская территориальная избирательная комиссия 48,94%        
Аликовская территориальная избирательная комиссия 84,55%        
Батыревская территориальная избирательная комиссия 89,98%        
Вурнарская территориальная избирательная комиссия 85,97%        
Ибресинская  территориальная избирательная комиссия 87,03%        
Канашская районная территориальная избирательная комиссия 87,32%        
Канашская городская территориальная избирательная комиссия 53,68%        
Козловская территориальная избирательная комиссия 82,84%        
Комсомольская территориальная избирательная комиссия 82,34%        
Красноармейская территориальная избирательная комиссия 94,14%        
Красночетайская территориальная избирательная комиссия 88,73%        
Мариинско-Посадская территориальная избирательная комиссия 82,50%        
Моргаушская территориальная избирательная комиссия 83,91%        
Новочебоксарская территориальная избирательная комиссия 45,18%        
Порецкая территориальная избирательная комиссия 86,42%        
Урмарская территориальная избирательная комиссия 83,61%        
Цивильская территориальная избирательная комиссия 66,72%        
Чебоксарская районная территориальная избирательная комиссия 67,74%        
Калининская р-ная г.Чебоксары территориальная избирательная комиссия 40,87%        
Ленинская районная г.Чебоксары территориальная избирательная комиссия 43,35%        
Московская р-ная г.Чебоксары территориальная избирательная комиссия 44,60%        
Шемуршинская территориальная избирательная комиссия 90,45%        
Шумерлинская районная территориальная избирательная комиссия 79,89%        
Шумерлинская городская территориальная избирательная комиссия 54,31%        
Ядринская территориальная избирательная комиссия 73,94%        
Яльчикская территориальная избирательная комиссия 95,19%        
Янтиковская территориальная избирательная комиссия 84,44%        
           
           

 

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