|В Чувашии по данным на 15 часов проголосовало всего 59,64% избирателей в Общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конститутю РФ. Об этом сообщает ЦИК Чувашии.
|Название комиссии
|Количество избирателей на: 15.00 %
|Алатырская районная территориальная избирательная комиссия
|88,84%
|Алатырская городская территориальная избирательная комиссия
|48,94%
|Аликовская территориальная избирательная комиссия
|84,55%
|Батыревская территориальная избирательная комиссия
|89,98%
|Вурнарская территориальная избирательная комиссия
|85,97%
|Ибресинская территориальная избирательная комиссия
|87,03%
|Канашская районная территориальная избирательная комиссия
|87,32%
|Канашская городская территориальная избирательная комиссия
|53,68%
|Козловская территориальная избирательная комиссия
|82,84%
|Комсомольская территориальная избирательная комиссия
|82,34%
|Красноармейская территориальная избирательная комиссия
|94,14%
|Красночетайская территориальная избирательная комиссия
|88,73%
|Мариинско-Посадская территориальная избирательная комиссия
|82,50%
|Моргаушская территориальная избирательная комиссия
|83,91%
|Новочебоксарская территориальная избирательная комиссия
|45,18%
|Порецкая территориальная избирательная комиссия
|86,42%
|Урмарская территориальная избирательная комиссия
|83,61%
|Цивильская территориальная избирательная комиссия
|66,72%
|Чебоксарская районная территориальная избирательная комиссия
|67,74%
|Калининская р-ная г.Чебоксары территориальная избирательная комиссия
|40,87%
|Ленинская районная г.Чебоксары территориальная избирательная комиссия
|43,35%
|Московская р-ная г.Чебоксары территориальная избирательная комиссия
|44,60%
|Шемуршинская территориальная избирательная комиссия
|90,45%
|Шумерлинская районная территориальная избирательная комиссия
|79,89%
|Шумерлинская городская территориальная избирательная комиссия
|54,31%
|Ядринская территориальная избирательная комиссия
|73,94%
|Яльчикская территориальная избирательная комиссия
|95,19%
|Янтиковская территориальная избирательная комиссия
|84,44%
Комментарии: