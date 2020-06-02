В Чувашии к работе с пациентами с COVID-19 привлечено более 1800 медицинских работников. В том числе более 500 врачей, 1300 среднего и младшего медперсонала.

Как сообщает Минздрав Чувашии, для защиты медицинского персонала в республику поставлено 42 тыс. одноразовых костюмов (35,9 млн. руб.), 400 многоразовых костюмов (2,6 млн. руб.), 900 тыс. штук медицинских масок (26,55 млн. руб.), которые распределены между медучреждениями. Обеспеченность медицинских учреждений составляет не менее 30 дней от потребности.

В настоящее время на стадии заключения договора находится закупка 1 млн. штук масок медицинских одноразовых на сумму 9,87 млн. руб.

В целях формирования в необходимом объеме резерва средств индивидуальной защиты в Чувашской Республике создан запас для обеспечения потребности сотрудников медицинских организаций. По состоянию на 1 июня в резерв включены: костюмы одноразовые 4,5 тыс. шт., маски медицинские – 100 тыс. шт., респираторы – 3,5 шт., очки защитные — 1тыс.шт. всего на сумму 26 млн. рублей.

На территории республики 60 предприятий швейного производства и бытового обслуживания организовано изготовление масок марлевых гигиенических нестерильных. Два предприятия выпускают медицинские маски с регистрационным удостоверением, выданным Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации на основании оценки соответствия, экспертизы качества, эффективности и безопасности изделий.

В настоящее время маски лицевые представлены во всех структурных подразделениях и филиалах ГУП ЧР «Фармация» Минздрава Чувашии и реализуются населению, сотрудникам предприятий, организаций, районных администраций, образовательных и социальных учреждений республики для использования в целях личной гигиены.

2.06.2020

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