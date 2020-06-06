В Чувашии у 3395 человек подтверждена коронавирусная инфекция, включая 34 несовершеннолетних. 1625 человек выздоровели, из них 781 сняты с домашнего наблюдения в связи с выздоровлением.

Суточный темп прироста заболевших COVID-19 – 2,5%. У 16 пациентов с COVD-19 констатирован летальный исход (по 16 умершему информация уточняется). Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

В Чувашской Республике развернуты 1547 коек для лечения пациентов с COVID-19, свободных коек 159.

На аппаратах ИВЛ – 32 человека.

Всего во всех лабораториях на утро 6 июня выполнено 67597 исследований у 61200 человек (за сутки 2372 и 2144 соответственно).

Справочно Показатели для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в Чувашии:

коэффициент распространения инфекции – 0,94 (рекомендовано не более 1),

процент свободного коечного фонда – 26% (рекомендовано 50% и более),

показатель тестирования на COVID-19 на 100 тыс. населения – 124,3 (рекомендован не менее 70).

6.06.2020

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