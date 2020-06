View this post on Instagram

Показателях для поэтапного снятия ограничительных мероприятий: коэффициент распространения инфекции – 0,94 (рекомендовано не более 1), процент свободного коечного фонда – 26% (рекомендовано 50% и более), показатель тестирования на COVID-19 на 100 тыс. населения – 124,3 (рекомендован не менее 70). У 3395 человек подтверждена коронавирусная инфекция, включая 34 несовершеннолетних. 1625 человек выздоровели, из них 781 сняты с домашнего наблюдения в связи с выздоровлением. Суточный темп прироста заболевших COVID-19 – 2,5%. У 16 пациентов с COVD-19 констатирован летальный исход (по 16 умершему информация готовится). В Чувашской Республике развернуты 1547 коек для лечения пациентов с COVID-19. Свободных коек 159. На аппаратах ИВЛ – 32 человека. Всего во всех лабораториях, на утро 6 июня выполнено 67597 исследований у 61200 человек (за сутки 2372 и 2144 соответственно). #минздрав21 #здравоохранение21 #стопкоронавирус21 #covid_19 #сидимдома #врачигерои #спасибоврачам #мывместе #Чувашия #ЧувашскаяРеспублика