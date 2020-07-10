Жители Чувашии стали чаще пренебрегать средствами индивидуальной защиты: маски в общественных местах носят все реже, а о социальной дистанции нет и речи.Об этом сегодня говорили на заседании республиканского оперативного штаба. А число инфицированных, тем временем, опять пошло вверх. Коэффициент распространения COVID-19 снова превысил 1 %. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

Что касается районов, то в лидерах по заболеваемости Ядринский, Красночетайский и Шемуршинский. С начала сезона отпусков люди чаще стали ездить по республике и покидать пределы региона. По сравнению с маем, пассажиропоток вырос на 10-15%.