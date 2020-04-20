20 апреля в Чувашии новая коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 33 человек. Пациенты выявлены в ходе профилактических мероприятий и ожидали результатов анализов на изоляции, один из них уехал из республики до подтверждения диагноза. Ещё 8 человек находятся на госпитализации, остальные переносят заболевание бессимптомно или в легкой степени, поэтому наблюдаются амбулаторном. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

Среди выявленных четверо несовершеннолетних от 1-го до 16-ти лет, возраст других зараженных варьируется от 18 до 92 лет.

Их выявленных сегодня — шесть человек из Чебоксар, восемь из Янтиковского района, пять из Батыревского района, трое из Яльчикского района, двое из Комсомольского района, двое из г. Канаш, по одному из г. Алатырь, с. Большие Яльчики, г. Ядрин, г. Козловка, Чебоксарского, Урмарского и Красночетайского районов.

20.04.2020

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