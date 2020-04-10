В Чувашии коронавирус подтвержден у 9 сдавших анализы добровольно

10 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Сегодня на заседании  оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции руководитель  Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская сообщила о работе лабораторий. Она сообщила,  что из 34 случаев подтверждённых заболевания коронавирусом, 9 человек сдали анализы добровольно. Пока выясняется,  были ли они в контакте с заболевшими, приехали ли из Москвы. Они все госпитализированы, их контакты отработаны.

Добавим,  что лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике — Чувашии» проведено более 3100 лабораторных исследований.

Также работают лаборатории Республиканского кожно-венерологического диспансера и Центра СПИД

Мощность каждой лаборатории – порядка ста исследований в сутки, но они готовы, как показала практика, увеличить количество исследований до двухсот. Также решается вопрос о развертывании четвертой лаборатории на базе Республиканской клинической больницы.

Проблем с поставкой тест-систем нет.

10.04.2020

www.tavanen.ru

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