У 4112 человек подтверждена коронавирусная инфекция, включая 52 несовершеннолетних.
Уже 2261 человек выздоровел, из них 1098 сняты с домашнего наблюдения в связи с выздоровлением.
Суточный темп прироста заболевших COVID-19 – 1,95%. У 18 пациентов с COVID-19 констатирован летальный исход. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.
В Чувашской Республике развернуты 1663 коек для лечения пациентов с COVID-19 (развернуто еще 50 коек на базе БУ «БСМП» по адресу Университетская 24 («Северная»). В настоящее время свободных коек — 153, на аппаратах ИВЛ – 31 человек.
Всего во всех лабораториях, на утро 15 июня выполнено 81699 исследований у 74043 человек (за сутки 1435 и 1338 соответственно).
16.06.2020
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