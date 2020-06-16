В Чувашии коронавирус подтвержден у 52 несовершеннолетних

16 июня, 2020 - Актуально - нет комментариев

У 4112 человек подтверждена коронавирусная инфекция, включая 52 несовершеннолетних.
Уже 2261 человек выздоровел, из них 1098 сняты с домашнего наблюдения в связи с выздоровлением.
Суточный темп прироста заболевших COVID-19 – 1,95%. У 18 пациентов с COVID-19 констатирован летальный исход. Об этом сообщает Минздрав Чувашии. 

В Чувашской Республике развернуты 1663 коек для лечения пациентов с COVID-19 (развернуто еще 50 коек на базе БУ «БСМП» по адресу Университетская 24 («Северная»). В настоящее время свободных коек — 153, на аппаратах  ИВЛ – 31 человек.
Всего во всех лабораториях, на утро 15 июня выполнено 81699 исследований у 74043 человек (за сутки 1435 и 1338 соответственно).

 

 

 

 

 

16.06.2020

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