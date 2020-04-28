На сайте стопкоронавирус.рф сообщается о 502 подтверждённых случаях коронавируса в Чувашии, 44 выздоровели, 8 умерли. Данные приводятся на 10.50 28 апреля,
В России выявлено 93558 случаев, выздоровели 8456, умерло 867.
28.04.2020
www.tavanen.ru
На сайте стопкоронавирус.рф сообщается о 502 подтверждённых случаях коронавируса в Чувашии, 44 выздоровели, 8 умерли. Данные приводятся на 10.50 28 апреля,
В России выявлено 93558 случаев, выздоровели 8456, умерло 867.
28.04.2020
www.tavanen.ru
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