В Чувашии коронавирус подтвержден у 502 человек

28 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

На сайте стопкоронавирус.рф сообщается о 502 подтверждённых случаях коронавируса в Чувашии,  44 выздоровели, 8 умерли. Данные приводятся на 10.50 28 апреля,  

В России выявлено 93558 случаев, выздоровели 8456, умерло 867.

28.04.2020

www.tavanen.ru 

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