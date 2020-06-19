В Чувашии за сутки выявлено 70 новых случаев коронавируса, общее число заболевших составляет 4401, выздоровели 2424 человека, скончался 21 человек. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
За последние сутки в России выявлено 7 972 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 610 (32,7%).
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Крым – 0%, Ненецкий автономный округ – 0%, г. Москва – 0,5 %, Севастополь – 0,5%, Республика Калмыкия – 0,6%, Республика Алтай – 0,6%.
Нарастающим итогом выявлено 569 063 случая (+1,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 10 443 человека.
За весь период выписано по выздоровлению 324 406 человек.
За сутки подтвержден 181 летальный случай с коронавирусом.
За весь период от коронавируса умер 7 841 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 16,3 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 330,2 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 310 тыс. 456 человек.
Данные приводятся на 10.35 19 июня.
19.06.2020
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