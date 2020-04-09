Сегодня министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов во время прямой линии рассказал, что в регионе ожидают подтверждения или опровержения анализов у 16 человек.

Днем 9 апреля Минздрав Чувашии сообщил, что подтвердились результаты анализов на covid-19 у 15 человек, из них двое несовершеннолетних. Из них шесть приезжих, девять контактных.

Они госпитализированы еще до прихода результатов Нижегородской лаборатории в стационары Больницы скорой медицинской помощи и Новочебоксарской городской больницы. Им назначена необходимая терапия. Все лица «первого» контакта изолированы, у них взяты анализы на covid-19.

На 15 часов 9 апреля в Чувашии зарегистрированы 34 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

9.04.2020

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